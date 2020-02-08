Опасный рейс: В аэропортах "Одесса" и "Киев" подделывали документы о ремонте самолетов

Новости Украины:В СБУ сообщили о разоблачении схемы по подделке документов о ремонте самолетов.

Служба безопасности Украины разоблачила механизм некачественного выполнения ремонтных работ организацией по техническому обслуживанию в Международных аэропортах "Одесса" и "Киев" пассажирских самолетов одной из украинских авиакомпаний, который мог привести к человеческим жертвам, передает пресс-служба СБУ.

В рамках досудебного расследования оперативники спецслужбы задокументировали нарушение требований действующего законодательства работниками авиакомпании и организации по ТО.

В частности, ими было сфальсифицировано документация по проведению ремонтных работ самолетов. Дальнейшее использование фактически неисправных самолетов для пассажирских перевозок могло привести к возникновению нештатных ситуаций, в том числе катастроф с человеческими жертвами.

По материалам СБ Украины должностное лицо авиапредприятия, ответственное за техническое обслуживание самолетов решением суда признано виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Компании-эксплуатанту отменено соответствующие разрешения на выполнение авиационных пассажирских перевозок, а воздушным судам - сертификаты летной годности.

Операция проводилась под процессуальным руководством органов прокуратуры.

Напомним, В Ровенской области сотрудники СБУ предотвратили заказное убийство бизнесмена и задержали организатора преступления.