Это не подделка: в СБУ подтвердили подлинность записей у Гончарука (Видео)

Новости Украины:Представитель СБУ отчитался в Раде о подробностях расследования дела о "прослушке" в кабинете Гончарука.

Служба безопасности Украины официально признала настоящей запись разговора Премьер-министра Алексея Гончарука.

Об этом рассказал представитель ведомства Виталий Маяков на заседании комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова.

"В связи с тем, что уголовное производство открыто, естественно, мы установили, что эта встреча и разговоры происходили", - рассказал он.

Также Маяков рассказал, что эти записи являются подлинными, но в Службе безопасности пока не могут подтвердить, что они попали к ним в первичном виде.

Помимо этого Маяков прокомментировал обыски на телеканале "1+1". По его словам, никаких нарушений и давления на журналистов со стороны представителей ведомства не было.

Также сотрудник спецслужбы сказал, что следствие установило использование средств негласного получения информации во время рабочей встречи главы украинского правительства Алексея Гончарука.