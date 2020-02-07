Зеленский об обысках на 1+1: История очень серьезная

Новости Украины:Владимир Зеленский объяснил причины обысков на телеканале 1+1.

Глава украинского государства Владимир Зеленский узнал об обысках СБУ на телеканале "1+1" из новостей.

Об этом он рассказал во время рабочего визита во Львовскую область в четверг, передает Офис президента.

При этом он отметил, что сразу же обратился в СБУ за подробностями.

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"Эти записи кому-то передали или продали. Я не знаю, это пусть определяет следствие. И потом были обнародованы цитаты", - рассказал Зеленский.

"История очень серьезная из-за того, что это режимный объект", - пояснил он.

Также, по словам Зеленского, обыски проводились не только на "1+1", а и у всех, кто может быть причастным к этому преступлению. В частности, в Управлении госохраны провели 25 обысков.

В конце, президент заявил, что ему жаль журналистов, однако вмешиваться в это расследование он не может и не будет.