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Прослушка Гончарука: Госохрана активно сотрудничает с СБУ

Прослушка Гончарука: Госохрана активно сотрудничает с СБУ
16:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: kmu.gov.ua

Новости Украины:УГО опровергает причастность к прослушке в кабинете Алексея Гончарука.

Управление государственной охраны Украины отрицает причастность военнослужащего УГО к "прослушке" в кабинете премьер-министра Алексея Гончарука.

"Управление государственной охраны Украины открыто сотрудничает со Службой безопасности Украины в рамках уголовного производства относительно незаконного прослушивания премьер-министра Украины Алексея Гончарука, чтобы снять любые возможные подозрения в причастности военнослужащих УГО Украины к этому инциденту", - сообщает пресс-служба УГО на странице в Фейсбуке.

В УГО просят представителей СМИ, воздержаться от распространения непроверенных догадок и слухов до объявления соответствующими правоохранительными органами официальных результатов расследования по указанному делу.

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Как известно, ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что Главное следственное управление СБУ подозревает в причастности к установке "прослушки" в комнате переговоров Гончарука и передачи записи сотрудников Госохраны.

16 января ряд Телеграм-каналов распространил аудиозапись, на которой несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос премьер-министра Алексея Гончарука, говорит о "примитивных" представлениях президента в экономике, а себя называет "профаном в экономике". Как утверждается, запись была сделана 16 декабря, и в совещании принимали участие кроме Гончарука заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова, министр финансов Оксана Маркарова, заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив и др.

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СБУ, Кабмин, Прослушка, Уго, Алексей Гончарук.
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