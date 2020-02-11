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День на Донбассе: противник бил из запрещенных минометов

День на Донбассе: противник бил из запрещенных минометов
18:55 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:Боевики 3 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали.

Незаконные вооруженные формирования трижды обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе в течение суток, украинские военнослужащие при этом не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник вел огонь по нашим позициям из запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 120-мм, а также из гранатометов различных систем", - сказано в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) в соцсети Фейфсбук.

Так, один вражеский обстрел из автоматических станковых гранатометов был зафиксирован рядом с н.п. Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

На Донбассе оккупанты пять раз открывали огонь

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял наши позиции неподалеку от н.п. Орехово, где боевики выпустил 4 мины из 120-мм миномета и совершил 7 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета.

"Сегодня, 11 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - добавили в ООС.

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Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
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