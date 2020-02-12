Скачать
Среда, 12.02.2020
Итоги дня 11 февраля: увольнение Богдана и разговор Зеленского с Меркель
Итоги дня 11 февраля: увольнение Богдана и разговор Зеленского с Меркель
Коронавирус: число погибших превысило 1,1 тыс. человек
Коронавирус: число погибших превысило 1,1 тыс. человек
Бенфика вышла в финал Кубка Португалии
Бенфика вышла в финал Кубка Португалии
12 февраля - приметы и обряды в Васильев день
12 февраля - приметы и обряды в Васильев день

В Украине из-за непогоды без света остались полсотни населенных пунктов

В Украине из-за непогоды без света остались полсотни населенных пунктов
07:57 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины:Из-за непогоды обесточены 47 населенных пунктов в трех областях Украины.

В результате неблагоприятных погодных условий (дождь, мокрый снег и гололед), из-за срабатывания автоматических систем защиты линий электропередач обесточены 47 населенных пунктов в трех областях.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 7 ч. 12 февраля остаются обесточенными 47 населенных пунктов в 3 областях, а именно: Ивано-Франковская - 41, Киевская - 3 и Черновицкая – 3", - говорится в сообщении на сайте ГСЧС в среду утром.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Прогноз погоды: на Украину обрушится штормовой ветер и мокрый снег

Напомним, 11 февраля в результате ухудшения погоды в Украине были обесточены почти 400 населенных пунктов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Погода, ЛЭП, Электричество, Ветер, ГСЧС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Самые полезные продукты питания, которые нужно покупать каждую неделю
02 "Воскрешенные" гены пролили свет на причины вымирания мамонтов
03 Гончарук: Мы рассчитываем на "открытое небо" с ЕС до конца года
04 Вода в Крым в обмен на Донбасс: Чубаров жестко ответил на слова Арахамии (Видео)
05 Ее польза неоценима: почему стоит чаще есть фасоль
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе боевики применили запрещенное вооружение
На Донбассе боевики 5 раз нарушили режим перемирия
В Багдаде впервые за последние 12 лет выпал снег
В Багдаде впервые за последние 12 лет выпал снег
В Киеве ограничат движение на одном из мостов
В Киеве ограничат движение на одном из мостов
Сретение Господне 2020: что нельзя делать в этот день
Сретение Господне 2020: что нельзя делать в этот день
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь