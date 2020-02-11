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Прогноз погоды: на Украину обрушится штормовой ветер и мокрый снег

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Прогноз погоды: на Украину обрушится штормовой ветер и мокрый снег
08:16 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:В Украине ближайшие сутки сохранится штормовой ветер, в Киеве – мокрый снег и дождь.

В ближайшие сутки, 11 февраля, на территорию Украины переместится очередная порция влажного и теплого воздуха с Западной Европы, в большинстве областей сохранится штормовой ветер.

Как сообщает Укргидрометцент, мокрый снег и дождь, лишь ночью в Донецкой и Луганской областях без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, в большинстве областей порывы 15-20 м/с; на высокогорье Карпат 20-25 м/с, метель.

Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях 4-9° мороза; днем 0-5° тепла, в Одесской и Николаевской местами 7-10°.

В Карпатах значительный снег, температура 1-6° мороза.

В Киеве - мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 3-5°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 11 февраля самая высокая температура днем была 8,8° в 1958 и 1997 гг., самая низкая ночью -25,0° в 1909 году.

Прогноз погоды на 11 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды в Украине на вторник, 11 февраля:

  • Ужгород – +3...+5
  • Львов – +4...+6
  • Ивано-Франковск – +4...+6
  • Тернополь – +3...+5
  • Черновцы – +4...+6
  • Хмельницкий – +3...+5
  • Луцк – +3... +5
  • Ровно – +3... +5
  • Житомир – +2... +4
  • Винница – +2...+4
  • Одесса – +7... +9
  • Николаев – +6... +8
  • Херсон – +5...+7
  • Симферополь – +4...+6
  • Кропивницкий – +3...+5
  • Черкассы – +2...+4
  • Чернигов – +2... +4
  • Сумы – +2... +4
  • Полтава – +2...+4
  • Днепр – +2...+4
  • Запорожье – +3...+5
  • Донецк – +2...+4
  • Луганск – -+2...+4
  • Харьков – +2...-+4
  • Киев – +3...+5

В среду, 12 февраля, ожидается небольшой мокрый снег и дождь, ночью в большинстве южных и центральных областей, днём в восточной части умеренные, местами значительные осадки. На дорогах гололедица.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в Украине, кроме северной части, порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с.

Температура воздуха ночью от 2° тепла до 3° мороза; днём 0-5° тепла, в Одесской и Николаевской областях 4-9° тепла; в Карпатах в течение суток 3-8° мороза.

В Киеве – небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.

Прогноз погоды на 12 февраля, фото: meteo.gov.ua

13 февраля без существенных осадков, только ночью в восточных областях местами небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, кроме северной части, местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с.

Температура днем 0-5° тепла, в Одесской и Николаевской областях 4-9° тепла; в Карпатах ночью и днем 3-8° мороза.

На Киевщине 13 февраля без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-6° мороза; днем 0-5° тепла.

Прогноз погоды на 13 февраля, фото: meteo.gov.ua

В Украине в пятницу и субботу преимущественно без осадков, только днем 14 февраля в западных областях, ночью 15 февраля в северных и местами в центральных областях небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью от 4° мороза до 2° тепла, на востоке страны 15 февраля 3-9° мороза; днем 1-7° тепла. В Карпатах небольшой снег, температура ночью 4-9° мороза, днем 1-6° мороза.

В столичном регионе 14-15 февраля преимущественно без осадков, лишь ночью 15 февраля небольшой мокрый снег. Температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 1-6° тепла.

Прогноз погоды на 14 февраля, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 15 февраля, фото: meteo.gov.ua

Напомним, средняя месячная температура в феврале этого года на большинстве территории Украины прогнозируется на уровне от 0° до 3° мороза, что местами на 2 градуса выше средних многолетних значений. Об этом сообщает  Укргидрометцентр.

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Погода в Украине в феврале 2020 будет аномально теплой и дождливой. Судя по предварительным прогнозам синоптиков, в Украине после "пятого месяца осени" наступит шестой. 

Так, если ранее синоптики называли датой похолодания до -12 градусов 8-10 февраля, то теперь "приход зимы" сместился на 13-16 февраля с максимумом в -7 градусов и то в ночное время на северо-востоке. При этом, на юге страны в феврале морозов не предвидится вообще, даже в ночные часы.

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Погода, Укргидрометцентр, Снег, Мороз, Зима, Синоптики, Потепление, Прогноз погоды, Погода 11 февраля.
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