В Запорожской области от гриппа умерли три человека

Новости Украины:В Запорожской области за пять дней от гриппа умерли две пенсионерки и подросток.

В Запорожской области с 5 по 10 февраля от гриппа умерли две пенсионерки из Запорожья и подросток из Якимовки. Об этом сообщает пресс-служба Запорожского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.

Все они не были вакцинированы.

Сообщается, что 5 февраля в Запорожье умерла 68-летняя женщина. Через два дня, 7 февраля, умерла женщина 69 лет. А 10 февраля умер подросток 15 лет с Якимовки.

"В январе 2020 года зарегистрировано 2 летальных случая от гриппа у жителей Запорожья и Запорожского района. Таким образом, на 11 февраля 2020 года в области зарегистрировано 5 летальных случаев, все больные не привитые против гриппа и имели сопутствующие состояния, которые относили к группам риска по гриппу", - сообщили в лабораторном центре.

Как сообщалось, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине превысила эпидпорог на 55,6%. С начала октября в Украине подтвердили 26 летальных случаев вследствие осложнений гриппа.