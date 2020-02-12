Дорожный протест: В Винницкой области жители перекрыли международную трассу

Новости Украины:В Винницкой области жители сел, недовольные планом формировки территорий громад, перекрыли международную трассу.

В Винницкой области в среду жители трех сел Гайсинского района перекрыли международную трассу М-12 из-за несогласия с перспективным планом формирования территорий громад.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ ЧП Винницкой области.

"Сегодня около 10.00 жители трех сел Гайсинского района перекрыли движение транспорта по международной трассе М-12 в с.Михайловка. Они непрерывно двигаются по пешеходному переходу, не давая возможности проезда транспортным средствам. На месте работают сотрудники полиции, нарушений общественного порядка пока зафиксировано не было", - сообщили в ведомстве.

В отделе коммуникации отмечают, что в перекрытии дороги принимают участие около 80 человек, жители сел Гранов, Михайловка и Семиречка Гайсинского района. Таким образом они протестуют против предусмотренного перспективным планом формирования территорий громад присоединения своих сел к Краснопольской ОТГ. Зато предлагают создать ОТГ с центром в Гранове.

Жители этих сел выражают свое несогласие с присоединением указанных сел к Краснопольской ОТГ не впервые. Ранее они устраивали акции протеста у стен Винницкой ОГА и Офиса Президента в Киеве.

Сейчас акция протеста проходит мирно, нарушений общественного порядка зафиксировано не было.