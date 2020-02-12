Под Кабмином протестовали перевозчики (Фото)

Новости Украины:Протестующие требовали не ставить на дорогах весовые комплексы.

Перевозчики и дальнобойщики устроили масштабную акцию проста под стенами Кабмина. В правительственном квартале протестующие припарковали несколько десятков фур и автобусов.

Протестующие держали в руках плакаты с надписями "Долой коррупцию и коррупционеров", "Требуем обеспечить прозрачность процедуры выдачи и использования разрешений", "Чиновники не издевайтесь над автоперевозчиками".

Дальнобойщики требовали от правительства не устанавливать комплексы для взвешивания фур на стратегических шоссе. Такие системы призваны защищать дороги от перегруженных фур, которые разрушают покрытие дорог.

Всего же перевозчики выдвинули16 требований к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку, которые касаются кадровой политики.

Среди них: увольнение министра инфраструктуры Владислава Криклия; нормализация разрешений на международные перевозки; обеспечить общественный контроль использования и возврата разрешений; решить проблемы очередей на границе; отменить не правовое электронное бронирование всех видов разрешений на перевозку грузов по территории иностранных государств и тому подобное.

Напомним, Долой ограничения: Украина и Беларусь подписали соглашение о автомобильных перевозках.