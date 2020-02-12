В Киеве Бориспольскую трассу заблокировали фуры с требованиями к власти

Новости Украины:На Бориспольской трассе образовались большие пробки из-за двух полос, которые заблокировали фуры.

На въезде в Киев со стороны города Борисполь водители фур, с требованиями к власти заблокировали две полосы для движения транспорта, поэтому в пробках оказались сотни автомобилей.

Так, на въезде в Киев со стороны города Борисполь фуры заблокировали две полосы движения транспорта, и пытаются заблокировали третью. Из-за таких действий в пробках оказались несколько сотен автомобилей. Протестующие требуют, чтобы власть остановила уничтожение украинского автоперевозчика.

В патрульной полиции Киева заявили, что сейчас никакого перекрытия дорожного движения фурами на этом участке дороги и вообще по Киеву нет. "Нет именно таких нарушений, которые приводят к опасности дорожного движения или блокировки какой-то трассы", - сообщили в патрульной полиции.

Как сообщалось ранее, в столице под Дом правительства на акцию "пригнали" много фур, которые выставили вдоль дороги вблизи здания. Акцыю проводили перевозчики.

По данным полиции Киева, чтобы не допустить нарушений общественного порядка во время проведения запланированных акций в центре Киева, полицейские совместно с военнослужащими Национальной гвардии Украины заступили на усиленное дежурство.

Как указали в столичной полиции, на улице Грушевского возле КМУ было припарковано 48 транспортных средств для перевозки пассажиров и тягачей. Кроме этого, по данным полиции Киева, на нескольких въездах в столицу утром были сформированы колонны грузового транспорта, которые также планировали присоединиться к проведению акции в центре Киева.