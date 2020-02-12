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В Днепровской ОГА отчитались об исследовании Каховского водохранилища

В Днепровской ОГА отчитались об исследовании Каховского водохранилища
17:02 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Согласно проверке, в Каховском водохранилище пестициды не выявлены

По результатам повторных лабораторных исследований воды из Каховского водохранилища ядовитые вещества не выявлены, сообщил и. о. директора Днепропетровского областного лабораторного центра Александр Штепа.

"7 февраля наш лабораторный центр получил от "Кривбасспромводоснабжение" первые пробы воды. Тогда результаты показали, что все показатели - в пределах нормы. Но для более объективных результатов потребовались дополнительные исследования. Нужно понимать, что состояние воды очень изменчиво: в водохранилище попадают стоки, которые могут содержать, в том числе, ядовитые вещества. Поэтому очень важно периодически проводить тестовый контроль показателей", - цитирует Штепу пресс-служба Днепропетровской облгосадминистрации (ОГА) в среду.

В то же время окончательный вывод относительно безопасности использования воды из Каховского водохранилища должна сделать Госпотребслужба Украины и специальная комиссия Апостоловской райгосадминистрации.

Яд в Каховском водохранилище: на территории Апостоловской ОТГ закрыли школы

Как известно, 10 февраля правоохранители после сообщения о загрязнении Каховского водохранилища начали уголовное производство по ч.1 ст.242 Уголовного кодекса Украины.

"По информации Апостоловского ОТГ, во время отбора проб воды в Каховском водохранилище на территории Апостоловского района обнаружено превышение содержания пестицидов", - говорится в сообщении полиции.

Проводятся первоочередные следственные действия по установлению обстоятельств правонарушения и виновных лиц.

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Днепр, Каховское водохранилище, Днепровская ОГА.
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