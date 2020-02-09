Яд в Каховском водохранилище: на территории Апостоловской ОТГ закрыли школы

Новости Украины:На территории Апостоловской ОТГ из-за загрязнения водохранилища пестицидами приостановлена работа детсадов и школ.

На территории Апостоловской объединенной территориальной громады Днепропетровской области из-за превышения уровня концентрации пестицидов в Каховском водохранилище приостановлена работа детсадов, школ, учреждений социальной сферы и культуры.

Об этом сообщается на сайте Апостоловской ОТГ.

"В связи с выявлением превышения загрязняющих веществ в Каховском водохранилище (диазинон и хлорпирифос (пестициды)) убедительно рекомендуем ограничить употребление питьевой воды для приготовления пищи, напитков и информируем о приостановлении работы дошкольных учебных заведений, заведений общего среднего образования, учреждений социальной сферы и учреждений культуры с 08.02.2020 по 12.02.2020", - сказано в сообщении местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Отмечается, что такое решение принято на заседании комиссии 7 февраля.

Также представители органов власти направили обращение в полицию и прокуратуру с просьбой выявить источники загрязнения Каховского водохранилища и канала Днепр - Кривой Рог.

На территории Апостоловской ОТГ проживает более 23,3 тыс. человек, в состав громады входят город Апостолово, 2 поселка и 17 сел.