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Яд в Каховском водохранилище: на территории Апостоловской ОТГ закрыли школы

Яд в Каховском водохранилище: на территории Апостоловской ОТГ закрыли школы
18:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины:На территории Апостоловской ОТГ из-за загрязнения водохранилища пестицидами приостановлена работа детсадов и школ.

На территории Апостоловской объединенной территориальной громады Днепропетровской области из-за превышения уровня концентрации пестицидов в Каховском водохранилище приостановлена работа детсадов, школ, учреждений социальной сферы и культуры.

Об этом сообщается на сайте Апостоловской ОТГ.

"В связи с выявлением превышения загрязняющих веществ в Каховском водохранилище (диазинон и хлорпирифос (пестициды)) убедительно рекомендуем ограничить употребление питьевой воды для приготовления пищи, напитков и информируем о приостановлении работы дошкольных учебных заведений, заведений общего среднего образования, учреждений социальной сферы и учреждений культуры с 08.02.2020 по 12.02.2020", - сказано в сообщении местной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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Отмечается, что такое решение принято на заседании комиссии 7 февраля.

Также представители органов власти направили обращение в полицию и прокуратуру с просьбой выявить источники загрязнения Каховского водохранилища и канала Днепр - Кривой Рог.

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На территории Апостоловской ОТГ проживает более 23,3 тыс. человек, в состав громады входят город Апостолово, 2 поселка и 17 сел.

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Днепропетровская область, Пестициды, Каховское водохранилище, Апостоловская ОТГ.
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