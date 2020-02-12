Лесная кража: На Волыни задержали правонарушителя, начато расследование

Злоумышленник похитил с территории Великоглушанського лесничества 10 срезанных бревен древесины.
По факту кражи проводится досудебное расследование.
Кража древесины обнаружили сотрудники лесничества. Участковые офицеры полиции установили, что уголовное преступление совершил 29-летний житель Любешевского района. Похищенные бревна изъяли.
По факту кражи следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
Как сообщалось ранее, в конце января сотрудники Киверцовского отдела полиции в сотрудничестве с лесниками разоблачили и задокументировали факт незаконной перевозки и хранения жителем поселка Цумань по 30 дубовых бревен.