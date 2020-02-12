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Лесная кража: На Волыни задержали правонарушителя, начато расследование

Лесная кража: На Волыни задержали правонарушителя, начато расследование
17:51 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Новости Украины:На Волыни задержали злоумышленника, который украл из лесничества 10 бревен древесины.

Злоумышленник похитил с территории Великоглушанського лесничества 10 срезанных бревен древесины.

По факту кражи проводится досудебное расследование.

Кража древесины обнаружили сотрудники лесничества. Участковые офицеры полиции установили, что уголовное преступление совершил 29-летний житель Любешевского района. Похищенные бревна изъяли.

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По факту кражи следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается. 

Как сообщалось ранее, в конце января сотрудники Киверцовского отдела полиции в сотрудничестве с лесниками разоблачили и задокументировали факт незаконной перевозки и хранения жителем поселка Цумань по 30 дубовых бревен.

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Украина, Волынь, Лес, Кража, Нацполиция.
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