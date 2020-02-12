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Среда, 12.02.2020
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Ситуация на фронте: противник дважды нарушил режим "тишины"

Ситуация на фронте: противник дважды нарушил режим "тишины"
18:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Боевики дважды обстреляли украинские позиции с полуночи, потерь нет.

Незаконные вооруженные формирования, действующие на востоке Украины, два раза нарушили режим прекращения огня в течение текущих суток, обстреляв позиции Объединенных сил.

"Сегодня, 12 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

Боевики вели огонь по украинским позициям из запрещенного минского договоренностями миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Грядет еще одно разведение сил на Донбассе: результаты заседания ТКГ

Оба обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" за пределами участков разведения сил и средств.

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Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
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