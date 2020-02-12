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Трагедия на Харьковщине: собака загрыз маленького ребенка

Трагедия на Харьковщине: собака загрыз маленького ребенка
21:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Харьковской области ротвейлер насмерть загрыз 4-летнего ребенка.

В с.Песчанка Красноградского района Харьковской области собака напала на 4-летнего мальчика, от полученных повреждений ребенок погиб.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сообщение о происшествии поступило в дежурную службу Красноградского отдела полиции в среду, около 16:00.

"Полицейские предварительно установили, что днем жительница частного дома собиралась на прогулку с внуком и оставила его на несколько минут без присмотра во дворе. В это время пес породы ротвейлер вырвался из вольера и напал на ребенка. Бригаде скорой медицинской помощи, прибывшей на место, спасти ребенка не удалось", - говорится в сообщении.

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Родные мальчика рассказали правоохранителям, что 3-летнего пса семья купила около трех недель назад. Все это время он вел себя не агрессивно.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 (убийство) Уголовного кодекса с пометкой "несчастный случай".

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Харьковская область, Ротвейлер, Нацполиция.
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