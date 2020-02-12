Экс-чиновницу Харьковской ОГА будут судить за поддельный диплом

Новости Украины:Бывшая советница экс-главы Харьковской ОГА предстанет перед судом из-за поддельного диплома о высшем образовании.

Харьковская местная прокуратура №2 направила в суд обвинительный акт в отношении Марии Андреас, бывшей советницы экс-главы Харьковской облгосадминистрации Юлии Светличной.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"Обвинительный акт... направлен в суд за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 358 УК Украины (использование заведомо поддельного документа)... Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет", - сказано в сообщении.

По данным досудебного следствия, при прохождении конкурса на должность члена Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания подозреваемая предоставила конкурсной комиссии диплом о получении высшего образования, но спецпроверку не прошла, поскольку оказалось, что диплом является поддельным. Об этом Нацсовет сообщил правоохранительным органам.

Сейчас подозреваемой избрана мера пресечения в виде личного обязательства