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"Ассоциируется с ячейкой коррупции": глава Харьковской ОГА задумался о смене руководства "Харьковоблэнерго"

"Ассоциируется с ячейкой коррупции": глава Харьковской ОГА задумался о смене руководства "Харьковоблэнерго"
22:19 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Харьковская ОГА

Новости Украины:Глава Харьковской обладминистации намерен инициировать смену руководства "Харьковоблэнерго".

Глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер намерен инициировать смену руководства АО "Харьковоблэнерго" с целью улучшения бизнес-климата в регионе.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, об этом Кучер заявил во время встречи с членами Координационного совета Европейской бизнес-ассоциации в Харькове.

"Сегодня буду встречаться с председателем Фонда госимущества Украины, прибывшим из Киева в Харьков. Я буду поднимать вопрос о смене руководства "Харьковоблэнерго". Когда я инспектировал эту организацию, то откровенно сообщал, что у нас она ассоциируется с ячейкой коррупции. Мы знаем те "таксы", которые установлены, мы знаем, почему искусственно затягиваются процессы. Обо всем этом мы знаем", - заявил Кучер.

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На проблемы, которые создают застройщикам облэнерго и газовщики, главе обладминистрации пожаловался руководитель строительной компании "Жилстрой-2" Александр Конюхов.

"С газом мы перестали работать в принципе, потому что пройти частокол забюрократизированных правил невозможно - массово отказываемся от проектов, где участвует наш облгаз. С облэнерго, к сожалению, не можем такого сделать. Но это же абсурдная ситуация, когда мы капитализируем, выполняя технические условия, облэнерго на много миллионов гривень и обязаны передать эти капиталовложения частной компании бесплатно, у которой есть эти деньги в тарифах на свое развитие", - сказал Конюхов.

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Кроме того, на встрече обсуждались возможность возобновления производства цемента в Харьковской области, работа Инспекции государственного архитектурно-строительного контроля и перспективы Харьковского авиазавода, создание возможностей для дешевого кредитования крупного бизнеса и другие вопросы.

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Харьков, Харьковоблэнерго, ФГИ, Харьковская ОГА, Алексей Кучер.
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