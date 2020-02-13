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Четверг, 13.02.2020
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"Товар" на миллион: СБУ перехватила грузовик с 17 тоннами спирта (Фото)

"Товар" на миллион: СБУ перехватила грузовик с 17 тоннами спирта (Фото)
00:25 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: СБУ

Новости Украины:СБУ пресекла продажу 17 тонн нелегального спирта в розничной торговле Киева.

Служба безопасности предотвратила в Киеве поставки в небольшие места розничной торговли столичного региона этилового спирта неизвестного происхождения.

Об этом сообщает пресс-служба СБ Украины.

"Оперативники спецслужбы получили информацию о нелегальной переправке в Киев оптовой партии подакцизного товара. Во время проверки грузового автомобиля на одном из складов Оболонского района правоохранители обнаружили 17 тонн контрафактного спирта. Товар сопровождали 5 жителей из разных областей Украины ", - говорится в сообщении.

По оперативной информации, дельцы пытались реализовать продукцию через небольшие торговые точки с поддельным документам. Стоимость "груза" составляет почти 900 тысяч гривень.

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В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины планируется проведение экспертиз обнаруженного контрафакта.

 

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Устанавливаются поставщики, заказчики и другие лица, причастные к противоправной деятельности.

Мероприятия по разоблачению незаконных действий проводились совместно с прокуратурой Киева и следователями столичной полиции.

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Киев, СБУ, Алкоголь, Контрабанда.
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