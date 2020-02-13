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Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
07:21 Сегодня Телеграф

Новости Украины:За минувшие сутки, 12 февраля, боевики трижды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, без потерь.

В среду, 12 февраля, боевики на Донбассе 3 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции Вооруженных сил Украины, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"12 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня… Вчера, 12 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было", – сказано в сообщении на странице штаба в Фейсбук в четверг утром.

Боевики вели огонь по украинским позициям из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 120-мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: рядом с Новотошковским - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; в районе Орехово - из миномета калибра 120-мм и станкового противотанкового гранатомета; вблизи Южного - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Ситуация на фронте: противник дважды нарушил режим "тишины"

"С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет", – сказано в сообщении.

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Боевики, Донбасс, ВСУ, ООС.
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