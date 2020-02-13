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Депутат с Николаевщины пойдет под суд за вымогательство $15 тыс

Депутат с Николаевщины пойдет под суд за вымогательство $15 тыс
11:44 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Деньги давали за аренду земельного участка, который сейчас находится в пользовании коммунального предприятия.

Военная прокуратура Николаевского гарнизона Южного региона Украины 12 февраля направила в суд обвинительный акт в отношении депутата одного из городских советов Николаевской области и местного жителя по подозрению в получении 15 тыс. долл. взятки.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

"По данным следствия, 9 сентября 2019 года депутат вместе с местным жителем, вероятно, требовали и получили от предпринимателя неправомерную выгоду в сумме 15 тыс. долл. за влияние на директора коммунального предприятия для того, чтобы заключить с ним договор аренды земельного участка", - отмечается в сообщении.

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При получении взятки их задержали правоохранители.

Сейчас обвинительный акт по ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 УК Украины в отношении указанных лиц находится на рассмотрении в суде.

Напомним, из зоопарка в Одессе сбежал конь и устроил в Преображенском парке настоящий переполох.

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Прокуратура, Николаев, Взятка, Депутат горсовета, Офис генерального прокурора.
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