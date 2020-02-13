Убытки на миллионы: В Днепропетровской области разоблачили нечестных коммерсантов

Новости Украины:В Днепропетровской области СБУ разоблачила коммерсантов, которые нанесли миллионные убытки агропромышленному комплексу.

В Днепропетровской области Служба безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры области пресекла деятельность организованной группы, участники которой проводили незаконные операции по приобретению, хранению и экспорту агропродукции.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По версии предварительного следствия, несколько коммерсантов без какой-либо разрешительной документации построили вблизи речного порта одного из городов Днепропетровского региона элеватор. Его мощности были рассчитаны для приема, хранения и просушки до 5 тысяч тонн сельхозкультур в месяц.

Отмечается, что участники группы принимали от местных фермеров зерновые культуры за наличные без оформления соответствующих документов и соответственно без уплаты налогов и сборов в госбюджет страны. К тому же хранение и просушка сельскохозяйственных культур осуществлялась с нарушением необходимых санитарных норм. На зерновые, соответственно, оформляли фиктивную документацию. Грузы организаторы сделки переправляли на речных баржах в украинские морские порты для продажи в страны ближнего и дальнего зарубежья.

«Оперативники спецслужбы установили, что хозяйственная деятельность элеватора осуществлялась через ряд фиктивных субъектов предпринимательской деятельности и не отражалась ни в одном официальном отчете. Поэтому организаторам удавалось скрывать противоправную деятельность в течение 2019 года. Нелегальный оборот элеватора составил почти 90 млн гривен, в результате чего государство не получило как минимум 20 млн гривен налогов», - говорится в сообщении.

Во время проведения обысков по месту расположения нелегального агротерминала правоохранители обнаружили документацию и черновые записи. Имущественный комплекс элеватора и другие товарно-материальные ценности процессуально изъяты.

По предварительным материалами расследования, выявленные нарушения касаются не только сферы налоговой дисциплины, а и норм градостроительства, охраны природной среды и техногенной безопасности.

В рамках начатого уголовного производства проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств сделки и сообщения о подозрении лицам, причастным к противоправной схеме.

Также проверяется информация о возможной причастности должностных лиц местной власти, правоохранительных и контролирующих органов к функционированию нелегального элеватора и незаконных сделок.