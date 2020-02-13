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В Николаеве двое патрульных распространяли марихуану

В Николаеве двое патрульных распространяли марихуану
12:12 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Полиция

Новости Украины:В Николаеве ГБР задержало двух патрульных за распространение среди своих знакомых наркотических веществ - марихуаны.

В Николаеве правоохранители задержали двух патрульных, которые занимались сбытом марихуаны.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции. Согласно сообщению, Николаевское управление Департамента внутренней безопасности Нацполиции получило оперативную информацию о том, что отдельные сотрудники управления патрульной полиции области причастны к преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.

"24-летний и 27-летний полицейские были уличены в сбыте марихуаны среди своего окружения", - говорится в сообщении.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса ("незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов").

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Отмечается, что подозреваемых задержали на основании ст.208 УПК Украины сразу после сбыта ими наркотического товара. Проведены санкционированные обыски по местам их проживания. До избрания меры пресечения судом патрульные помещены в изолятор временного содержания. Им грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

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Наркотики, Николаев, ГБР, Мархуана.
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