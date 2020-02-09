В центре Славянска полиция ликвидировала наркопритон

Новости Украины:Мужчина устроил в своей квартире наркопритон, где "отдыхал" вместе со своими друзьями.

36-летний мужчина создал в своей квартире нарколабораторию, где в компании знакомых делал и употреблял запрещенные вещества. Об этом сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

Во время ликвидации притона сотрудники уголовного розыска обнаружили в квартире владельца и четырех его знакомых. Мужчины в возрасте от 28 до 39 лет имели признаки длительной наркотической зависимости.

В комнатах находились наркотические средства (по предварительным данным - первинтин и каннабис), а также средства для их изготовления, обработки и применения. Все изъятое направлено на экспертизу.

Славянским отделом полиции проводится досудебное расследование по ст. 317 ч. 1 Уголовного кодекса Украины (Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также предоставление помещения с этой целью).Санкция статьи предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы.

Напомним, В Сумах правоохранители задержали мужчину, после выявления наркотических веществ в его автомобиле путем осмотра.