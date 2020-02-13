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Выбросила в яму: В Днепровской области задержали женщину, которая убила своего младенца

Выбросила в яму: В Днепровской области задержали женщину, которая убила своего младенца
12:26 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Днепровской области задержали девушку, которая родила малыша, а затем "избавилась" от него выбросив в выгребную яму.

В селе Петрово Днепровской области 17-летняя девушка вчера родила мальчика и выбросила его в выгребную яму туалета.

Этот факт подтвердили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье 117 (убийство матерью своего новорожденного ребенка) УК Украины.

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В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

Согласно информации местных СМИ, новорожденного в выгребной яме нашли медики. Они прибыли на вызов к матери, которая после родов потеряла много крови.

Также сообщается, что несовершеннолетняя роженица находится на учете у врача-психиатра. Она доставлена в больницу, а тело мальчика - на экспертизу.

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Украина, Дети, Убийство, Младенец, Днепро, Нацполиция.
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