В разведке заявили о мобилизации в войсках оккупантов

Новости Украины:В разведке заявили, что в соединениях российских оккупационных войск на Донбассе продолжается проверка боевой и мобилизационной готовности.

В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов российских оккупационных войск продолжается работа комиссии Генерального штаба и командования Южного военного округа ВС РФ по проверке боевой и мобилизационной готовности, материально-технического, финансового и кадрового обеспечения.

Об этом говорится в ежедневной сводке пресс-службы Минобороны Украины относительно обстановки в районе проведения операции Объединенных сил со ссылкой на Главное управление разведки.

"При этом в ходе проверок для членов комиссии проводятся показательные мероприятия по демонстрации приобретенных подразделениями оккупантов боевых возможностей по поражению объектов объединенных сил и провоцирование подразделений ВСУ на открытие ответного огня", - говорится в сообщении.

Как отмечается, таким образом российское оккупационное командование пытается обосновать необходимость увеличения "бюджетных расходов" для оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, Андрей Загороднюк сообщил, что закупило министерство через систему НАТО.