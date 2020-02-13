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Убил двух пожилых женщин: В Кривом Рогу будут судить мужчину с шизофренией

Убил двух пожилых женщин: В Кривом Рогу будут судить мужчину с шизофренией
13:33 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Кривом Рогу задержали и будут судить мужчину с расстройством личности, который убил двух пожилых женщин.

Жителя Кривого Рога, который болеет параноидной формой шизофрении, будут судить за убийство двух женщин пожилого возраста. Прокуратура направила в суд ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера в отношении мужчины.

Об этом сообщает прокуратура Днепровской области.

"Криворожской местной прокуратурой №3 направлено в суд ходатайство о применении принудительных мер медицинского характера в отношении 36-летнего гражданина, который обвиняется в совершении преступления по ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство двух лиц)", - говорится в сообщении.

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Указано, что происшествие произошло в ноябре 2019 года в городе Кривом Роге. Направляясь домой, житель Кривого Рога увидел на аллее двух знакомых женщин в возрасте 81 и 75 лет. Внезапно, без каких-либо причин, человек повалил их на землю и нанес каждой не менее 10 ударов ногами по голове, причинив потерпевшим несовместимые с жизнью телесные повреждения.

"Во время досудебного расследования установлено, что обвиняемый страдает хроническим психическим заболеванием в форме параноидной шизофрении, что лишает его возможности осознавать свои действия и руководить ими. Сейчас ходатайство находится на рассмотрении в суде", - добавили в пресс-службе.

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Все по теме:

Украина, Убийство, Жертвы, Кривой Рог, Шизофрения, Психическое расстройство, Нацполиция, ГУНП.
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