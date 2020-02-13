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Четверг, 13.02.2020
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Новые рейды: В Черкассах сотрудники прокуратуры начали проверку в студенческих общежитиях

Новые рейды: В Черкассах сотрудники прокуратуры начали проверку в студенческих общежитиях
13:40 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Черкассах правоохранители начали рейды по двум общежитиям, учреждений профессионально-технического образования.

Черкасская местная прокуратура заинтересовалась проведением рейда в двух общежитиях учреждений профессионально-технического образования.

Об этом сообщает Черкасская местная прокуратура. 

"Обнаруженной публикацией в сети Facebook странице директора Департамента образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета Воронова С.П. установлено, что 10 февраля 2020 проведено совместно с правоохранительными органами, службой по делам детей, другими подразделениями проверки двух общежитий учреждений профессионально-технического образования", - говорится в сообщении.

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Сообщается, что в указанной публикации указывается о проведении проверок комнат общежитий и наличии алкогольных, наркотических и других запрещенных средств, а также изъятие указанных запрещенных предметов.

"Таким образом, Черкасской местной прокуратурой перед Черкасским городским советом инициирован вопрос предоставления оценки проведения вышеуказанного рейда", - отмечается в сообщении.

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Украина, Студенты, Черкассы, Общежития, Нацполиция, ГУНП.
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