Хожу и пою "Я свободен": Дмитрий Дубилет отказался от личной охраны

Новости Украины:Министр Кабмина решил отказаться от личной охраны и заявил, за что на него оказывалось давление.

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет уже отказался от частных охранников и рассказал, за что на него осуществлялось давление.

Об этом он заявил в эфире "Украинского радио".

"Я за свой счет нанял частных охранников. Это был определенный компромисс с моей семьей, но, кстати, я уже отказался от охраны. Я считаю, что там ничего такого нет. Мы с семьей нашли общий язык, пришли к выводу, что я могу снова ходить без охраны. Хожу и пою песню "я свободен", - сказал Дубилет.

По его словам, сейчас каждый министр находится под давлением, когда разоблачает какие коррупционные схемы.

"Собственно, то давление, с которым я лично столкнулся, оно состоит, действительно, в этом проекте об акцизной марке, ведь мы хотим ее ввести не только для алкоголя. Это универсальных подход, который мы будем использовать для борьбы с теневыми рынками во всех отраслях, например, после алкоголя я надеюсь, что мы достаточно быстро перейдем к лекарствам", - отметил Дубилет.