В Украине запустили сервис электронных квитанций

Новости Бизнеса:В правительстве к сервису check.gov.ua подключили все основные государственные органы.

В правительстве к сервису check.gov.ua подключили все основные государственные органы.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook.

"Мы подключили к сервису check.gov.ua все основные государственные органы. Это означает, что украинцам больше не нужно будет тратить время на то, чтобы принести в эти органы банковские квитанции об уплате. Можно просто оплачивать услуги через Интернет-банк или мобильное банковское приложение (можно прямо на месте) и дать номер квитанции работнику государственного учреждения", - сообщил он.

Дубилет уточнил, что к сервису подключили миграционную службу (паспорта, заграничные паспорта и т.п.), РАГСы (все услуги по рождению, браку и т.п.), ЦПАУ (услуги Миграционной службы и РАГСов) и услуги в областных государственных администрациях (лицензии, выписки и т.п.).

Министр добавил, что кроме времени, для украинцев это будет экономия и денег. Ведь часто именно из-за требования бумажных квитанций люди вынуждены оплачивать услуги через "местные" банки с гигантскими комиссиями, а работники государственных учреждений получили служебные инструкции и если вдруг кто-то из списка выше все равно требует квитанцию в бумажной форме, Дубилет советует звонить на горячую линию 1545.

Сейчас к сервису Check присоединены уже три банка, на стадии подключения - еще 10 учреждений.

Как сообщалось, Дубилет анонсировал отмену "зарплатного рабства" в мае.