Дубилет: Наша работа по борьбе с "зарплатным рабством" приближается к финишной прямой

Новости Бизнеса:Дубилет прогнозирует, что "зарплатное рабство" может исчезнуть уже в мае.

Нацбанк обнародовал проект постановления, в случае принятия которого "зарплатного рабства" не будет уже в мае.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Telegram.

"Наша работа по борьбе с зарплатным рабством приближается к финишной прямой. НБУ опубликовал проект постановления", - написал он.

Дубилет напомнил, что бухгалтеры предприятий часто не позволяют работникам свободно выбирать банк для получения зарплаты. Указанное же постановление позволит определять номер счета (IBAN) любого банка в сведения без "лишних движений" со стороны бухгалтерии.

"Когда постановление будет принято, это будет серьезный шаг для развития конкуренции в банковской сфере. Если все пойдет по плану, рабства не будет уже в мае", - отметил министр Кабмина.

Как сообщалось, проект постановления правления Национального банка Украины "О внесении изменений в Инструкцию о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте" был предложен для общественного обсуждения. Он позволит работающим гражданам реализовать право самостоятельно открывать счет в любом банке для получения заработной платы или вознаграждения за проделанную работу.

Замечания и предложения к проекту принимаются до 10 марта 2020 года.