В Волынской области сегодня переплавили оружие и боеприпасы (Фото)

Новости Украины:В Волынской области сегодня переплавили на лом около 26 единиц оружия и более 500 патронов разного калибра.

Сегодня на литейно-механическом предприятии в райцентре Горохов переплавили на лом 26 единиц разнообразного оружия, которое органам правопорядка добровольно сдали граждане или полицейские изъяли в ходе расследования уголовных производств.

В частности, уничтожено пять одноствольных и три двуствольные охотничьи ружья, четыре стартовых пистолета, две спортивно-охотничьи винтовки, четыре единицы пневматического оружия, устройство кустарного производства, а также шесть единиц холодного оружия.

Кроме этого, утилизировано более полтысячи патронов различного калибра.

Полиция в очередной раз подчеркивает, что незаконное хранение оружия, боеприпасов, взрывчатки законом предусмотрена уголовная ответственность.

В частности, санкция статьи 263 Уголовного кодекса Украины, предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Однако, в случае добровольной сдачи оружия в органы и подразделения полиции граждане освобождаются от уголовной ответственности.