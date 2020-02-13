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Самооборона: В Киеве женщина во время ссоры убила своего мужа (Фото, Видео)

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Самооборона: В Киеве женщина во время ссоры убила своего мужа (Фото, Видео)
14:22 Сегодня Телеграф УНН Фото: kyiv.npu.gov.ua

Новости Украины:В Киеве женщина во время самообороны убила своего сожителя, ведется расследование.

В столице во время конфликта мужчина замахнулся ножом на гражданскую жену, которая начала обороняться. В результате сожитель получил смертельную травму. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киеве.

В столичную полицию от киевлянки поступило сообщение о том, что в доме на улице Замывной сожитель ее матери получил ножевое ранение.

Как сообщила старший следователь Голосеевского управления полиции Лилия Бабкова, полицейские провели первоочередные следственные действия, опросили свидетелей и установили обстоятельства происшествия: 

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"Накануне 41-летний местный житель употреблял алкогольные напитки со своим знакомым. После "посиделок" он пришел домой, где у него с сожительницей возник конфликт. Во время выяснения отношений мужчина стал угрожать женщине ножом, который схватил со стола.

В результате произошла потасовка, в ходе которой сожитель дернул руку, которую держала женщина, и получил смертельное ранение".

Согласно сообщению экспертов, смерть потерпевшего наступила в результате проникающей травмы живота. 63-летняя фигурантка задержана в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. 

"Мы установили, что в течение 22 лет совместной жизни между гражданскими супругами регулярно возникали семейные ссоры и драки. При этом женщина не обращалась в правоохранительные органы за помощью", - отметила Лилия Бабкова.

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Следственным отделом Голосеевского управления полиции начато уголовное производство по ст. 118 (Умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. Фигурантке сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. 

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Киев, Украина, Убийство, Покушение, ГУНП.
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