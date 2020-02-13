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Четверг, 13.02.2020
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Вор иностранец: В Черниговской области сотрудники Нацполиции задержали мужчину

Вор иностранец: В Черниговской области сотрудники Нацполиции задержали мужчину
15:30 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Черниговской области сотрудники Нацполиции задержали злоумышленника, который ограбил старушку.

Злоумышленник под предлогом продажи ковра зашел в помещение пенсионерки и ограбил старушку.

Злодей пытался скрыться на легковушке, но этому помешали оперативники уголовного розыска.

Женщина рассказала полицейским, что 12 февраля в дом зашел смуглый человек и с порога начал предлагать купить ковер. Хозяйка отказалась от товара. За считанные минуты общения с пенсионеркой незваный гость успел обнаружить ее тайник с деньгами и забрал оттуда 3500 гривен. Потерпевшая описала полицейским злоумышленника и автомобиль, на котором он передвигался. 

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Сотрудники криминальной полиции быстро вычислили, куда поехал подозреваемый в грабеже. Вскоре правоохранители остановили иностранного гражданина на легковушке. Мужчина в содеянном сознался и выдал чужие деньги, злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по части 1 статьи 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж) - наказывается лишением свободы на срок до четырех лет.

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Украина, Чернигов, Грабёж, Нацполиция.
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