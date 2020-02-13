В ООС поймали пьяного боевика

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15:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины:На Донбассе задержан представитель российско-оккупационных войск в нетрезвом состоянии.

Участник незаконных вооруженных формирований, находившийся в нетрезвом состоянии, был задержан в зоне проведения Операции Объединенных сил на востоке Украины в среду.

Об этом сообщается на странице ОС в соцсети Facebook в четверг.

"За прошедшие сутки в полосе ответственности одной из мотопехотных бригад ОТУ "Север" был задержан в состоянии наркотического и алкогольного опьянения представитель российско-оккупационных войск…. 1995 г.р. При себе задержанный имел адресную справку и сумку с личными вещами", - говорится в сообщении.

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Задержанного в настоящее время опрашивают сотрудники соответствующих органов из состава Объединенных сил, он дает показания. "Известно, что он проходил службу в должности наводчика-оператора в подразделениях первого армейского корпуса российско-оккупационных войск", - рассказали в штабе ООС.

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Минобороны, ВСУ, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
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