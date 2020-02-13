Торговец людьми: В Черновцах поймали преступника, которого разыскивает Интерпол

Новости Украины:На границе с Польшей сотрудники Нацполиции задержали мужчину, который занимался торговлей людьми.

На границе с Польшей пограничники задержали гражданина Молдовы, которого разыскивают в Нидерландах из-за торговли людьми.

Об этом сообщает ГПСУ.

"В пункте пропуска "Росошаны" пограничники Черновицкого отряда задержали гражданина Молдовы. Следовал гражданин соседней страны на вход в Украину пешком. Во время мероприятий пограничного контроля пограничники установили, что его разыскивают в Нидерландах за совершение уголовного преступления, связанного с торговлей людьми", - говорится в сообщении.

Сообщается, что лицо арестовали и передали сотрудникам Нацполиции.

Сообщение о происшествии направили в Укрбюро Интерпола в Киеве.