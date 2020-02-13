Скачать
Четверг, 13.02.2020
"Активный диалог": в МВФ прокомментировали сотрудничество с Украиной
"Активный диалог": в МВФ прокомментировали сотрудничество с Украиной
Загороднюк о ПРВ: Мы очень внимательно следим за ходом реформ
Загороднюк о ПРВ: Мы очень внимательно следим за ходом реформ
Цуренко пробилась в четвертьфинал турнира в Египте
Цуренко пробилась в четвертьфинал турнира в Египте
Афиша интересных событий в Украине на 15-16 февраля
Афиша интересных событий в Украине на 15-16 февраля

Грипп "бушует": в ивано-франковских школах продлили карантин

Грипп "бушует": в ивано-франковских школах продлили карантин
17:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: mrada.if.ua

Новости Украины:В Ивано-Франковске продлили карантин в учебных заведениях до 20 февраля.

В Ивано-Франковске из-за высокого уровня заболеваемости детей гриппом и ОРВИ продлили карантин в учебных заведениях до 20 февраля.

Об этом сообщает Ивано-Франковский городской совет.

"Из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в школах Ивано-Франковска продлят карантин. Учебный процесс возобновят 20 февраля", - говорится в сообщении.

Закарпатье страдает от гриппа и ОРВИ: карантин продлен

Ранее из-за высокой заболеваемости детей гриппом и ОРВИ в учебных заведениях Ивано-Франковска приостановили обучение с 7 до 16 февраля.

В течение 6-й недели 2020 года в Ивано-Франковской области гриппом и ОРВИ заболели 10985 человек, в том числе 8069 детей до 17 лет, что составляет 73,5%.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Ивано-Франковск, Грипп, Карантин, ОРВИ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Прогреет до +13°: синоптики рассказали, когда придет потепление
02 Встречайте этот сезон во всеоружии: самые модные весенние куртки 2020
03 Опасней коронавируса: в Африке зафиксирована вспышка нового смертельного заболевания
04 Продукты, которые считаются лучшими лекарствами от изжоги
05 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 14 февраля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
От коронавируса в Японии зафиксировали первую смерть
От коронавируса в Японии зафиксировали первую смерть
НБУ посчитал, сколько платежных карт на руках у украинцев
НБУ посчитал, сколько платежных карт на руках у украинцев
Кучма и Хербст поговорили о ходе Минского процесса
Кучма и Хербст поговорили о ходе Минского процесса
С ароматом жаренной курицы: KFC и Crocs выпустили эксклюзивную обувь (Видео)
С ароматом жаренной курицы: KFC и Crocs выпустили эксклюзивную обувь (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь