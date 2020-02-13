Грипп "бушует": в ивано-франковских школах продлили карантин

Новости Украины:В Ивано-Франковске продлили карантин в учебных заведениях до 20 февраля.

В Ивано-Франковске из-за высокого уровня заболеваемости детей гриппом и ОРВИ продлили карантин в учебных заведениях до 20 февраля.

Об этом сообщает Ивано-Франковский городской совет.

"Из-за высокого уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в школах Ивано-Франковска продлят карантин. Учебный процесс возобновят 20 февраля", - говорится в сообщении.

Ранее из-за высокой заболеваемости детей гриппом и ОРВИ в учебных заведениях Ивано-Франковска приостановили обучение с 7 до 16 февраля.

В течение 6-й недели 2020 года в Ивано-Франковской области гриппом и ОРВИ заболели 10985 человек, в том числе 8069 детей до 17 лет, что составляет 73,5%.