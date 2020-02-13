ДТП Херсонской области: В ГУНП заявили о возросшем количестве погибших

Новости Украины:В Херсонской области в больнице умер еще один человек, пострадавший в ДТП.

В реанимации Херсонской областной больницы умер еще один человек, пострадавший в ДТП в Херсонской области, в которой погибли три человека. Так, число погибших возросло до четырех.

Об этом сообщает ГУНП в Херсонской области.

"Сегодня из реанимационного отделения областной больницы в полицию поступило сообщение, что от полученных телесных повреждений скончалась еще одна женщина, которая находилась в салоне Daewoo", - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, в настоящее время пока еще остается неустановленным лицо одного из погибших. Возможно, он является жителем другой области.

По факту дорожно-транспортного происшествия продолжается досудебное расследование уголовного производства, в рамках которого сейчас назначено проведение судебно-медицинских экспертиз погибших и ряда судебных авто-технических экспертиз.