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Платежка умершему: На Волыни квитанцию за газ отправили мужчине, который погиб 9 лет назад

Платежка умершему: На Волыни квитанцию за газ отправили мужчине, который погиб 9 лет назад
20:11 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Волынской области платежку за газ отправили мужчине, который уже девять лет как умер.

В Волынской области адресовали платежку за транспортировку газа мужчине, который девять лет назад умер.

Как сообщает "Сегодня", инцидент произошел в селе Раков Лес Камень-Каширского района. Дома, где жил мужчина, теперь нет. Девять лет назад там был пожар, и хозяин погиб. Недавно его родные, живущие по этому же адресу, но в другом доме, получили платежку - адресованную на имя покойника.

Как отмечается, счет в сумме 150 гривень выставили за январь. Родственники мужчины такими действиями возмущены. Информация о платежке стала известна всему селу. Его жители начали смеяться и посоветовали родным отнести платежку на кладбище. 

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Местные газовики оправдываются, что путаница возникла из-за того, что наследники не подали заявления об исключении умершего из списка абонентов.

"Не обращался наследник и правопреемник официально. То есть письменного заявления на механическое отключение от системы газоснабжения по указанному адресу у нас нет", - говорит представительница "Волыньгаза" Оксана Швец.

Сообщается, что газовики и родственники мужчины договорились о встрече, на которой окончательно зафиксируют смерть абонента и решат, что делать с платежкой.

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Газ, Украина, Волынь, Погибшие, Смерть, Платежки.
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