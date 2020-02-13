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Попросился на карантин: в Ужгороде китайский гражданин обратился к медикам

Попросился на карантин: в Ужгороде китайский гражданин обратился к медикам
21:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В Ужгороде гражданин Китая сам захотел провести 14 дней на карантина ради профилактики.

Гражданин Китая, который накануне обратился в областную инфекционную больницу в Ужгороде, полностью здоров, но будет находиться в инфекционном боксе на карантине 14 дней.

Об этом на брифинге в КНП "Областная инфекционная больница" сообщил директор медучреждения Михаил Поляк.

"Гражданин Китая, который накануне обратился в областную инфекционную больницу в Ужгороде, полностью здоров и даже не нуждался в дополнительных анализах после первичного обследования. Он будет находится в боксе на карантине, предварительно — на срок в 14 дней. Если ВОЗ в ближайшие дни утвердит 24-дневный карантин, то карантин для этого гражданина в областной инфекционной больнице продолжат", - сказал Поляк.

По его словам, парень летел самолетом из Китая с пересадками в Дубае и Киеве.

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Главный врач областной инфекционной больницы также обратил внимание закарпатцев, которые были в Китае в последнее время, быть сознательными и обратиться к медикам для обследования.

В больнице сейчас есть 7 боксов, которые можно использовать для лечения и карантина, при необходимости в медучреждении готовы отвести под это больше помещений, добавил он.

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Китай, Ужгород, Вирус, Карантин, Коронавирус.
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