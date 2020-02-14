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"Небезопастно": В Донецкой области собираются временно приостановить работу детсада

"Небезопастно": В Донецкой области собираются временно приостановить работу детсада
17:24 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter.com

Новости Украины:В Донецкой области собираются временно закрыть детский садик из-за несоблюдения правил пожарной безопасности.

В Краматорске местная прокуратура требует закрыть дошкольное учебное заведение, пока не будут устранены нарушения правил пожарной безопасности.

Об этом сообщает прокуратура Донецкой области.

"Краматорской местной прокуратурой в Донецкий окружной административный суд направлен иск в интересах государства в лице Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области в коммунальное дошкольное учебное заведение города Краматорска о признании его бездействия в части соблюдения правил пожарной безопасности и прекращение работы до полного устранения нарушений", - говорится в сообщении.

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Так, по результатам внеплановой проверки специалистами ГСЧС в декабре 2019 года в заведении обнаружены многочисленные нарушения Кодекса гражданской защиты и Правил пожарной безопасности Украины.

В частности, помещения не оборудованы системой противопожарной защиты, огнетушителями и эвакуационным освещением, на окнах установлены глухие решетки, отсутствуют сертификаты токсичности продуктов горения на ковры и другие покрытия пола, допускается пользование поврежденными розетками, а работники не обеспечены средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

"Нарушения, которые создают реальную угрозу жизни и здоровью людей, в настоящее время не устранены. По этим основаниям прокуратура будет отстаивать свои исковые требования в судебном порядке", - добавили в прокуратуре.

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Донецк, Украина, Детсад, ГСЧС, Детский садик, Нацполиция.
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