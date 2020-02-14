Изменения в руководстве: Кабмин назначил новое руководство Фискальной службы

Новости Украины:Кабмин временно возложил обязательства по управлению ГФС на нового человека.

Кабинет министров Украины временно возложил исполнение обязанностей главы Государственной фискальной службы (ГФС), которая в настоящее время находится в состоянии ликвидации, на Сергея Солодченко вместо Дениса Гутенко.

Соответствующие решения закреплены в распоряжениях Кабмина от 12 февраля, опубликованных на сайте правительства.

Солодченко является начальником Главного следственного управления финансовых расследований ГФС.

Как сообщалось ранее, в июле 2019 года правительство назначило директора одного из департаментов Фискальной службы Дениса Гутенко временно исполняющим обязанности главы ведомства после того, как уволило с этой должности Александра Власова.

Гутенко возглавил комиссию по реорганизации ГФС для завершения комплексной реформы службы и начала работы налоговой и таможенной служб.

Правительство в декабре 2018 года приняло решение реорганизовать Государственную фискальную службу Украины путем разделения ее на государственные налоговую и таможенную службы.

Новосозданная налоговая служба получила госрегистрацию 17 мая 2019 года, таможенная служба – 16 июля прошлого года.