Платежки за воду: В НКРЭКУ разьяснили детали

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), разъяснили информацию для бытовых потребителей относительно начислений за услуги централизованного водоснабжения и водоотведения и отреагировали на жалобы потребителей о начислениях, отправив своим лицензиатам разъяснения по формированию счетов на оплату. Об этом сообщает НКРЭКУ.
"В связи с поступлениями в последнее время в НКРЭКУ многочисленных жалоб потребителей относительно начислений лицензиатами НКРЭКУ платы за предоставленные услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению, сложности передачи показателей средств учета воды считаем необходимым довести до сведения следующую информацию", - указано в письме регулятора.
В частности речь идет о том, что действующее законодательство предусматривает определенные условия начислений за предоставленные услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению, а также способы передачи показаний приборов учета воды.
"Предоставление услуг осуществляется на договорных началах. Потребитель производит оплату за потребленные жилищно-коммунальные услуги ежемесячно, если иной порядок и сроки не определены соответствующим договором", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поставщик услуги ежемесячно формирует счет на оплату услуг, на основе показаний счетчиков. Они поступают потребителям в бумажном виде, или, с их согласия, в электронном виде. Счета предоставляются пользователям бесплатно.
Указано, что счет на оплату услуги должен содержать, в частности, следующую информацию:
"При этом потребитель вправе без дополнительной оплаты получать информацию о проведенных исполнителем услуги начисления платы за услуги (с распределением по периодам и видам начислений) и полученные от потребителя платежи", - указано в сообщении.
Также сообщается, что показатели домовых счетчиков ежемесячно снимают исполнители услуги или определенные владельцем другие лица, в присутствии потребителя или его представителя, а снятие показаний квартирных счетчиков осуществляет потребитель и ежемесячно передает исполнителю. Исполнитель не реже, чем раз в год, сверяет показания счетчиков в присутствии потребителя.
"Также сообщаем, что НКРЭКУ отреагировала на жалобы потребителей относительно начислений платы за предоставленные услуги. С целью урегулирования отношений между потребителями и водоканалами НКРЭКУ направила письмо (от 13.02.2020 № 1694/19.3/7-20) лицензиатам с разъяснениями по формированию счетов на оплату услуг. Кроме того, НКРЭКУ обратила внимание лицензиатов на необходимость создания надлежащих условий, способов и каналов связи для передачи потребителями показаний их средств учета воды водоканалам", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жалобы потребителей свидетельствуют о ненадлежащем исполнении лицензиатами НКРЭКУ требований законодательства, а также о недостатках программного обеспечения системы составления счетов лицензиатов, которые требуют решения.