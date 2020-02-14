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Пятница, 14.02.2020
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Платежки за воду: В НКРЭКУ разьяснили детали

Платежки за воду: В НКРЭКУ разьяснили детали
14:23 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Нацкомиссии осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг проинформировали потребителей относительно начислений услуг.

В Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), разъяснили информацию для бытовых потребителей относительно начислений за услуги централизованного водоснабжения и водоотведения и отреагировали на жалобы потребителей о начислениях, отправив своим лицензиатам разъяснения по формированию счетов на оплату. Об этом сообщает НКРЭКУ.

"В связи с поступлениями в последнее время в НКРЭКУ многочисленных жалоб потребителей относительно начислений лицензиатами НКРЭКУ платы за предоставленные услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению, сложности передачи показателей средств учета воды считаем необходимым довести до сведения следующую информацию", - указано в письме регулятора.

В частности речь идет о том, что действующее законодательство предусматривает определенные условия начислений за предоставленные услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению, а также способы передачи показаний приборов учета воды.  

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"Предоставление услуг осуществляется на договорных началах. Потребитель производит оплату за потребленные жилищно-коммунальные услуги ежемесячно, если иной порядок и сроки не определены соответствующим договором", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поставщик услуги ежемесячно формирует счет на оплату услуг, на основе показаний счетчиков. Они поступают потребителям в бумажном виде, или, с их согласия, в электронном виде. Счета предоставляются пользователям бесплатно. 

Указано, что счет на оплату услуги должен содержать, в частности, следующую информацию:

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  • наименование и платежные реквизиты исполнителя услуги;
  • адресная информация, наименование или фамилия, имя и отчество потребителя, или абонентский номер потребителя, определенный договором об оказании услуги, который дает согласие идентифицировать потребителя исполнителю или другому лицу, осуществляющему распределение объемов коммунальных услуг;
  • период, за который производится начисление;
  • общая сумма к оплате;
  • поле для внесения потребителем показаний узлов распределительного учета воды (если по закону или договору такие показания снимает потребитель);
  • объем потребленной воды за текущий период, а также показания соответствующих узлов учета, на основе которых этот объем определен, примененное расчетное или среднее потребление;
  • действующие цены и тарифы на услуги;
  • состояние расчетов потребителей за услугу, в том числе задолженность по оплате услуги (в случае ее наличия), периоды, в которых возникла такая задолженность, сведения об исчислении ее размера, льготы/субсидии (в случае их предоставления/назначения);
  • средний объем потребления и средний размер платы за услугу другими потребителями соответствующей категории (в том числе в разрезе классов зданий), которым услугу предоставляет этот исполнитель;
  • рекомендации относительно возможных мер по повышению энергоэффективности зданий, информация о государственных целевых и другие программы повышения энергоэффективности, контактная информация и порядок получения дополнительной информации.

"При этом потребитель вправе без дополнительной оплаты получать информацию о проведенных исполнителем услуги начисления платы за услуги (с распределением по периодам и видам начислений) и полученные от потребителя платежи", - указано в сообщении.

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Также сообщается, что показатели домовых счетчиков ежемесячно снимают исполнители услуги или определенные владельцем другие лица, в присутствии потребителя или его представителя, а снятие показаний квартирных счетчиков осуществляет потребитель и ежемесячно передает исполнителю. Исполнитель не реже, чем раз в год, сверяет показания счетчиков в присутствии потребителя. 

"Также сообщаем, что НКРЭКУ отреагировала на жалобы потребителей относительно начислений платы за предоставленные услуги. С целью урегулирования отношений между потребителями и водоканалами НКРЭКУ направила письмо (от 13.02.2020 № 1694/19.3/7-20) лицензиатам с разъяснениями по формированию счетов на оплату услуг. Кроме того, НКРЭКУ обратила внимание лицензиатов на необходимость создания надлежащих условий, способов и каналов связи для передачи потребителями показаний их средств учета воды водоканалам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жалобы потребителей свидетельствуют о ненадлежащем исполнении лицензиатами НКРЭКУ требований законодательства, а также о недостатках программного обеспечения системы составления счетов лицензиатов, которые требуют решения.

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Украина, Вода, Квитанции, НКРЭКУ, Платежки.
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