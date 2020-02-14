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Интернет агитатор: В Днепре правоохранители раскрыли преступника, работающего на РФ

Интернет агитатор: В Днепре правоохранители раскрыли преступника, работающего на РФ
12:58 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Житомирской области заблокировали деятельность пропагандиста, который распространял через сеть Интернет материалы агитационного характера.

В Днепровской области правоохранители блокировали деятельность пропагандиста, причастного к распространению через сеть Интернет материалов в интересах российских спецслужб.

Об этом в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Оперативники и следователи СБУ установили, что житель города Павлоград периодически ездил в Россию по частным делам. По оперативной информации, во время очередной поездки он был завербован представителями спецслужб РФ.

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По возвращении домой, по их заданию, мужчина распространял через запрещенные в Украине социальные сети материалы с призывами к нарушению территориальной целостности нашего государства.

Во время обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства, которые подтверждают противоправную деятельность. 

Также агитатор планировал размещать информацию, направленную на разжигание межнациональной розни и дискредитацию органов государственной власти. Указания пропагандист получал через электронную переписку от "куратора", который представлялся сотрудником так называемой "МГБ ДНР". 

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В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении фигуранту о подозрении, а также проверяется версия о его причастности к сети военной разведки РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

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Все по теме:

Украина, СБУ, Днепр, Преступление, Агитация, Сепаратизм, Нацполиция, ГУНП.
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