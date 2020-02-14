День в ООС: боевики продолжают лупить из минометов

Новости Украины:Боевики 9 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, потерь нет.

Незаконные вооруженные формирования девять раз нарушили режим прекращения огня на востоке Украины с начала текущих суток, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"Сегодня, 14 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Боевики обстреливали украинские позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Два обстрела пришлись на район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", семь - в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Участки разведения сил и средств под огонь не попали.