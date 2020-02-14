Скачать
Пятница, 14.02.2020
Сенаторы США обещают продвигать идею об увеличении военной помощи Украине
Сенаторы США обещают продвигать идею об увеличении военной помощи Украине
"Частная инициатива": в МИД отреагировали на "Двенадцать шагов к миру на Донбассе"
В МИД отреагировали на "Двенадцать шагов к миру на Донбассе"
Интер нашел замену Мартинесу в Арсенале
Интер нашел замену Мартинесу в Арсенале
Умирающее Солнце уничтожит пояс астероидов - исследование
Умирающее Солнце уничтожит пояс астероидов - исследование

В Киеве заявили о предстоящем ремонте эскалаторов на станциях метро

В Киеве заявили о предстоящем ремонте эскалаторов на станциях метро
19:55 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com

Новости Украины:В столице собираются начать ремонтировать эскалаторы на станции метро "Майдан Незалежности".

В Киеве на станции метро "Майдан Незалежности" с 18 февраля начнутся работы по ремонту эскалаторов (все 4 очереди), который продлится до февраля 2021 года.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, в КП "Киевский метрополитен" предупредили, что в часы пик возможны задержки и скопление людей из-за нагрузки на остальные эскалаторы.

Отмечается также, что на станции "Золотые ворота" продолжается капитальный ремонт эскалаторов. "Поэтому утром в рабочие дни с 8:10 до 9:20 станцию "Золотые ворота" закрывают на вход, а два рабочих эскалатора наклона поднимают пассажиров на выход.

В Одесской области задержали группировку, которая промышляла разбойными нападениями

В остальное время станция работает в обычном режиме. Пересадочный узел "Золотые ворота" - "Театральная" работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.

В столичном метрополитене просят извинить за неудобства и уверяют, что сделают все возможное для ускорения работ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Киев, Население, Ремонт, Метро, Киевский метрополитен, Майдан Незалежности, Золотые Ворота, Эскалаторы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 С Днем святого Валентина: красивые поздравления с праздником
02 С днем святого Валентина: лучшие поздравления подруге в стихах и открытках
03 Поздравления с Днем святого Валентина 2020: стихи и открытки
04 Обои для кухни 2020: модные идеи и решения (Фото)
05 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 15 февраля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине замедлился рост ВВП
В Украине замедлился рост ВВП
Реверс &quot;Дружбы&quot;: Беларусь намерена закупить нефть у Польши
Реверс "Дружбы": Беларусь намерена закупить нефть у Польши
Качка: Ограничения на поставки мяса птицы в ЕС сняты
Качка: Ограничения на поставки мяса птицы в ЕС сняты
&quot;Вечные&quot;: назван супергерой-гей, который сыграет в фильме Marvel (Фото)
"Вечные": назван супергерой-гей, который сыграет в фильме Marvel (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь