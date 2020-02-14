В Киеве заявили о предстоящем ремонте эскалаторов на станциях метро

Новости Украины:В столице собираются начать ремонтировать эскалаторы на станции метро "Майдан Незалежности".

В Киеве на станции метро "Майдан Незалежности" с 18 февраля начнутся работы по ремонту эскалаторов (все 4 очереди), который продлится до февраля 2021 года.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, в КП "Киевский метрополитен" предупредили, что в часы пик возможны задержки и скопление людей из-за нагрузки на остальные эскалаторы.

Отмечается также, что на станции "Золотые ворота" продолжается капитальный ремонт эскалаторов. "Поэтому утром в рабочие дни с 8:10 до 9:20 станцию "Золотые ворота" закрывают на вход, а два рабочих эскалатора наклона поднимают пассажиров на выход.

В остальное время станция работает в обычном режиме. Пересадочный узел "Золотые ворота" - "Театральная" работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.

В столичном метрополитене просят извинить за неудобства и уверяют, что сделают все возможное для ускорения работ.