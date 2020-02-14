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Не своя смерть: В Киеве в подвале дома сотрудники Нацполиции обнаружили мертвую женщину

Не своя смерть: В Киеве в подвале дома сотрудники Нацполиции обнаружили мертвую женщину
20:22 Сегодня Телеграф УНН Фото: facebook.com

Новости Украины:В Киеве сотрудники Нацполиции обнаружили тело женщины, по всех признаках насильственной смерти.

В Дарницком районе Киева в подвале одного из домов нашли тело 68-летней женщины с признаками насильственной смерти.

Об этом сообщает полиция города Киева.

"Сегодня около 16.00 в Дарницкое управление полиции поступило сообщение о том, что в подвальном помещении дома на улице Харьковское шоссе обнаружили труп женщины. На месте правоохранители обнаружили тело 68-летней местной жительницы с признаками насильственной смерти от многочисленных ножевых ранений. В ходе проведения первоочередных следственных действий полицейские задержали предполагаемого подозреваемого - 46-летнего зятя потерпевшей", - говорится в сообщении. 

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По информации полиции, пока с задержанным работают следователи и устанавливают обстоятельства и мотивы тяжкого преступления. Тело женщины направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

"Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Дарницкого управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

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Киев, Украина, Прокуратура, Суд, Убийство, Тело, Нож, Женщина, Насилие, Смерть, Труп, Ножевые ранения, Резня, Нацполиция, ГУНП, Насильственное убийство, Район Дарница.
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