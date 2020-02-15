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На Прикарпатье ликвидировали нарколабораторию

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На Прикарпатье ликвидировали нарколабораторию
07:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: СБУ

Новости Украины:СБУ ликвидировала мощную нарколабораторию на Ивано-Франковщине.

В Калуше на Ивано-Франковщине СБУ пресекла деятельность мощной нарколаборатории, где изготавливали амфетамин, организатора нелегального бизнеса задержали. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы получили информацию, что местный житель, который ранее привлекался к ответственности за незаконный оборот наркотиков, организовал изготовление и сбыт через дилеров оптовых партий амфетамина. По оперативным данным, мощности "производства" обеспечивали примерно 40% черного рынка психотропов в регионе", - говорится в сообщении.

Было установлено, что нарколаборатория обустроена в гаражном кооперативе. Во время обысков правоохранители изъяли 85 килограммов прекурсора фенилнитропропен, которого достаточно для изготовления амфетамина на сумму почти 15 миллионов гривень. Кроме того, изъято почти 45 килограммов марихуаны, лабораторное оборудование, а также два пистолета-автомата "Скорпион", два пистолета Макарова и браунинг.

Владельца нарколаборатории задержали во время перевозки партии психотропов. В автомобиле злоумышленника выявлено почти 450 граммов амфетамина и 350 таблеток "Субутекс", содержащих наркотическое вещество бупренорфин.

Сбывали наркотики в областях: Правоохранители задержали преступную группу

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 307 УК (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Ведутся следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к наркобизнесу.

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СБУ, Наркотики, Притон, Нарколаборатория.
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