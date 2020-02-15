В Луцке из-за преждевременного старения умерла 8-летняя девочка

Новости Украины:В Волынской областной детской больнице умерла 8-летняя девочка с болезнью преждевременного старения.

В Луцке умерла 8-летняя девочка Анна Сакидон, чей биологический возраст из-за страшной болезни соответствовал 70 годам.

У девочки была болезнь преждевременного старения (прогерия, синдром Хатчинсона-Гилфорда). Девочка жила в селе Качин-Камень Каширского района.

Ее биологический возраст соответствовал 70 годам. Из-за болезни каждый год девочка старела на 8-10 лет.

Больные прогерией в основном имеют характерный внешний вид: низкий рост, относительно большую голову и уменьшенную лицевую часть черепа. Прогерия не лечится. Во время болезни тело изнашивается очень быстро.

Преждевременно стареет кожа, выпадают волосы, страдают все внутренние органы и суставы.