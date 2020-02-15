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На Киевщине пройдут масштабные антитеррористические учения: граждан просят не пугаться

На Киевщине пройдут масштабные антитеррористические учения: граждан просят не пугаться
09:49 Сегодня Телеграф Фото: СБУ

Новости Украины:Служба безопасности проведет в Киевской области масштабные антитеррористические учения.

Служба безопасности Украины призывает жителей Киевской области сохранять спокойствие во время масштабных антитеррористических учений, которые 17-21 февраля силовики проведут в регионе.

Об этом сообщает ГУ СБУ в Киеве и Киевской области в Facebook.

"17-21 февраля координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в г.Киеве и Киевской области проведет масштабное антитеррористические учения в Белой Церкви и прилегающих районах Киевской области. В мероприятиях примут участие подразделения Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Вооруженных сил Украины и органов государственной власти", - говорится в сообщении.

При этом Служба безопасности Украины призывает жителей Киевщины при проведении учений сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в отдельных районах населенных пунктов спецназовцев и военных, и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам.

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Также спецслужба обратилась к гражданам с просьбой соблюдать правила обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами и иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

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Киев, СБУ, Киевская область, ГСЧС, Антитеррористические учения, Нацгвардия.
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